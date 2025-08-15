«Вчерашний день был очень прохладный, почти на два градуса температура была ниже климатической нормы. Сегодня погоду будет определять тот же антициклон, но сегодня мы будем ближе к его центру. Поэтому сегодня ожидается солнечная погода без осадков. За счет солнечного прогрева температура воздуха в Москве повысится до 22-24 градусов, по региону – 20-25. Очень комфортная погода ожидается и в субботу. При переменной облачности осадков не ожидается, температура будет на уровне 23-25. Завтрашний день будем самым комфортным на неделе. В воскресенье уже ждем дожди в течение всех суток. Днем ожидаем всего 20 градусов, по региону – 17-22», - рассказала она.

По ее словам, на следующей неделе дневная температура будет повышаться только до +20 градусов.

«На следующей неделе погода будет определяться высотным циклоном. Ночи станут прохладнее – 9 -14 градусов, днем в начале недели будет на уровне 15-20 градусов, в середине недели будет чуть повыше – на один-два градуса. Это ниже нормы на полтора-два градуса. Поэтому надо воспользоваться солнечной погодой, которая ждет москвичей в пятницу и субботу. Не могу сказать, что это последние дни лета: надежда умирает последней, так как в последние дни августа бывает довольно тепло. Но жары уже не будет, в лучшем случае температура будет на уровне 25 градусов», - добавила собеседница НСН.

Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.

