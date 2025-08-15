Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
Жары в столичном регионе не ожидается до конца августа, заявила НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
В пятницу и субботу в столице будет солнечная погода до 25 градусов тепла, уже в воскресенье ожидаются дожди и не выше плюс 20 градусов, рассказала НСН ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
«Вчерашний день был очень прохладный, почти на два градуса температура была ниже климатической нормы. Сегодня погоду будет определять тот же антициклон, но сегодня мы будем ближе к его центру. Поэтому сегодня ожидается солнечная погода без осадков. За счет солнечного прогрева температура воздуха в Москве повысится до 22-24 градусов, по региону – 20-25. Очень комфортная погода ожидается и в субботу. При переменной облачности осадков не ожидается, температура будет на уровне 23-25. Завтрашний день будем самым комфортным на неделе. В воскресенье уже ждем дожди в течение всех суток. Днем ожидаем всего 20 градусов, по региону – 17-22», - рассказала она.
По ее словам, на следующей неделе дневная температура будет повышаться только до +20 градусов.
«На следующей неделе погода будет определяться высотным циклоном. Ночи станут прохладнее – 9 -14 градусов, днем в начале недели будет на уровне 15-20 градусов, в середине недели будет чуть повыше – на один-два градуса. Это ниже нормы на полтора-два градуса. Поэтому надо воспользоваться солнечной погодой, которая ждет москвичей в пятницу и субботу. Не могу сказать, что это последние дни лета: надежда умирает последней, так как в последние дни августа бывает довольно тепло. Но жары уже не будет, в лучшем случае температура будет на уровне 25 градусов», - добавила собеседница НСН.
Ранее исполнительный директор научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин заявил «Радиоточке НСН», что уже грядущей осенью практически все регионы России могут столкнуться с ростом экстремальных погодных событий.
