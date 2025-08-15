Чернышенко: Туристы совершили 41,4 млн поездок по РФ в первом полугодии

Туристы в первой половине 2025 года совершили 41,4 млн поездок по России. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, передает аппарат зампреда правительства.

«С января по июнь туристы совершили 41 миллион 400 тысяч поездок по России – это почти на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Развитию внутреннего туризма способствуют меры национального проекта "Туризм и гостеприимство"», - указал Чернышенко.

По его словам, в регионах развивается инфраструктура и появляются новые туристические продукты. Это способствует достижению поставленной президентом Владимиром Путиным цели: 140 млн турпоездок и 5% доли туризма в российском ВВП к 2030 году.

Ранее Чернышенко рассказал, что электронной визой в РФ воспользовались около 940 тысяч иностранных граждан, пишет RT.

