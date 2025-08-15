Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Россию. Об этом рассказал журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук.
Зампредседателя правительства РФ напомнил, что предыдущий визит армянского политика состоялся две недели назад.
«В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России», — подчеркнул Оверчук.
В понедельник 11 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Политики обсудили в том числе встречу американского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером США Дональдом Трампом, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Последние дни лета? Москвичей ждут два теплых дня перед прохладой с дождями
- В Севастополе один человек погиб при падении строительного крана
- Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию
- В Курске при ночной атаке ВСУ пострадали 12 человек
- После «Аутсорса»: Онлайн-кинотеатры уличили в отсутствии ярких новинок
- Умерла мать главы Amazon Безоса
- Кинокритики сочли бесполезным прокат 20-летней картины «Зомби по имени Шон»
- Лавров прибыл на Аляску в свитере с надписью «СССР»
- Мишустин: ВВП стран ЕАЭС вырос на 4,4%
- Мессенджер Max внедрил новые меры для защиты пользователей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru