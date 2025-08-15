Оверчук анонсировал визит Пашиняна в Россию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ближайшее время посетит Россию. Об этом рассказал журналистам российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Зампредседателя правительства РФ напомнил, что предыдущий визит армянского политика состоялся две недели назад.

«В достаточно ближайшее время мы также его ожидаем в России», — подчеркнул Оверчук.

В понедельник 11 августа президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с Николом Пашиняном. Политики обсудили в том числе встречу американского премьера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и лидером США Дональдом Трампом, пишет «Свободная пресса».

