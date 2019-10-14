Психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания в офисе
Психолог-консультант Наталья Панфилова в эфире НСН заявила, что эмоциональное выгорание лечится обычной физкультурой.
В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измеров назвали основные неблагоприятные производственные факторы офисной работы. Это высокая напряженность труда, профессиональный стресс, ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисах, а также гиподинамия — нарушение функций организма при низкой подвижности.
Психолог-консультант Наталья Панфилова заявила НСН, что, кажущиеся банальными советы заниматься физкультурой и делать небольшие перерывы в работе могут действительно решить проблему.
«Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть», - пояснила эксперт.
К нервному перенапряжению и как следствие эмоциональному выгоранию приводит также и закрытые офисные пространства. Вечная борьба тех, кому холодно, и кому жарко, выключенный кондиционер и открытые настежь окна, мелькание одних и тех же лиц. Все это тоже может и вызывает раздражение, усталость.
«Ситуация осложняется и некоторыми внешними факторами. Приходится подстраиваться под коллег. Кому-то холодно и все окна закрываются, а для мужчин +25 градусов – это предельная температура, у них мозги закипают. Кому-то жарко - включаются кондиционеры. Всё это усиливает и приближает это эмоциональное выгорание. Для работников офисов характера статическая поза, они мало двигаются. Это тоже добавляет внутренней напряженности», - рассказала НСН психолог.
Бороться с офисным негативом медики предлагают гимнастикой, разминкой. Во время перерывов обязательно надо пить воду или чай, чтобы разгрузить почки и восстановить сосуды. При постоянном стрессе и напряженной работе советуют принимать витамины D, E и магний B6.
«Казалось бы, банальные советы заняться спортом, ни разу не банальные. Раньше проводились пятиминутки, которые очень способствовали снятию напряжения. Любые реакции уходят у нас через периферию, через руки и ноги. Поэтому нужно походить, потормошить что-то в руках… Это очень облегчает состояние. Любое переключение помогает человеку понять, что он не попал в офисный ад», -резюмировала Наталья Парфенова.
Термин «синдром эмоционального выгорания (англ. burnout)» ввел американский психиатр Герберт Фрейденбергер в 1974 году. Синдром проявляется нарастающим эмоциональным истощением. Может влечь за собой личностные изменения в сфере общения с людьми (вплоть до развития глубоких когнитивных искажений.Ему особенно подвержены люди, чья трудовая деятельность связана с регулярным общением с другими людьми, эмоциональными сопереживаниями, большой ответственностью.
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