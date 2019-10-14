Психологи рассказали, как избежать эмоционального выгорания в офисе

В НИИ медицины труда имени академика Н.Ф. Измеров назвали основные неблагоприятные производственные факторы офисной работы. Это высокая напряженность труда, профессиональный стресс, ненормированный график труда, неблагоприятные условия рабочей среды в офисах, а также гиподинамия — нарушение функций организма при низкой подвижности.

Психолог-консультант Наталья Панфилова заявила НСН, что, кажущиеся банальными советы заниматься физкультурой и делать небольшие перерывы в работе могут действительно решить проблему.

«Синдром эмоционального выгорания – модная тема, она касается не только офисных работников, но и всех трудоголиков. И у таких людей должны быть хобби увлечения, которые переключают его. Эмоциональное выгорание – это про то, что мозг сосредоточен на одном виде деятельности, нет времени, чтобы отдохнуть», - пояснила эксперт.

К нервному перенапряжению и как следствие эмоциональному выгоранию приводит также и закрытые офисные пространства. Вечная борьба тех, кому холодно, и кому жарко, выключенный кондиционер и открытые настежь окна, мелькание одних и тех же лиц. Все это тоже может и вызывает раздражение, усталость.

«Ситуация осложняется и некоторыми внешними факторами. Приходится подстраиваться под коллег. Кому-то холодно и все окна закрываются, а для мужчин +25 градусов – это предельная температура, у них мозги закипают. Кому-то жарко - включаются кондиционеры. Всё это усиливает и приближает это эмоциональное выгорание. Для работников офисов характера статическая поза, они мало двигаются. Это тоже добавляет внутренней напряженности», - рассказала НСН психолог.

Бороться с офисным негативом медики предлагают гимнастикой, разминкой. Во время перерывов обязательно надо пить воду или чай, чтобы разгрузить почки и восстановить сосуды. При постоянном стрессе и напряженной работе советуют принимать витамины D, E и магний B6.