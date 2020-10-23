Ученые назвали самый трудный день недели

Самым тяжелым днем недели для человека является пятница. Об этом сообщила старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова.

Она пояснила, что к концу рабочей недели накапливается усталость, хотя люди могут этого не ощущать. По ее словам, в кривой работоспособности есть понятие "последний порыв", когда человек, понимая, что у него заканчивается рабочий день или рабочая неделя и далее начнется отдых, начинает трудиться лучше. При этом к концу четверга и к пятнице накапливается недельная усталость, рассказала специалист в беседе с радио Sputnik.