Педагоги объяснили, почему поправки в законе не помогли защитить учителей
Администрации школ все реже встают на сторону преподавателей, им легче заставить учителя извиняться, чем действовать в его интересах, сказала НСН Ольга Мирясова.
Конфликты между учеником и педагогом должны решаться при помощи психолога без лишнего шума, а рекомендации Минпросвещения не работают сами по себе, все зависит от поведения родителей и администрации школы. Об этом НСН заявила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.
В Архангельской области 15-летний школьник получил двойку и в отместку создал фейковую страницу с фотографиями учителя истории, которая якобы занимается эскорт-услугами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Педагог написала заявление в полицию. Однако в силу возраста злоумышленника не смогли привлечь ни к административной, ни к уголовной ответственности. С подростком провели беседу в комиссии по делам несовершеннолетних, преподавателю же пришлось уволиться из школы. Мирясова отметила, что прописанные Минпросвещения рекомендации по разрешению конфликтов далеко не всегда работают на практике.
«Вообще в 15 лет подростка могли отчислить из школы, но это делается очень редко. Гораздо сложнее отчислить более младших детей, они еще не несут ответственность за свои поступки, которая наступает с 14 лет. Те рекомендации, которые разослало Минпросвещения, конечно, не работают сами по себе, это просто слова. Изменения в законе об образовании, где сказано, что должны создаваться комиссии по урегулированию отношений между участниками образовательного процесса, тоже зависят от того, как будут вести себя родители и администрация школы. Конечно, такие ситуации нужно решать при помощи психолога, который грамотно понимает, как устроена конфликтная ситуация и как ее можно разрешить так, чтобы она не осталась травмирующей для всех участников истории. Часто получается что-то типа суда, на который вызывают либо ребенка, либо взрослого (как правило, учителя), стороны выходят оттуда с ощущением, что их история дополнительно обсуждалась публично разными людьми. Никакой психологической компенсации, ощущения, что можно работать дальше, все равно не возникает», — сказала Мирясова.
Собеседница НСН упрекнула администрацию школы в том, что она не смогла заступиться за педагога.
«Такие ситуации в школе всегда были, только в другой форме — на бумажках писали оскорбительные слова и в коридоре приклеивали на жвачку. Подростки — это сложный мир, у которого часто непростые отношения с миром взрослых. Вряд ли мы где-нибудь увидим школу, где ничего такого нет. К сожалению, конкретно эта администрация не справилась с решением конфликта с учетом особенностей конкретного учителя: другой педагог вообще мог бы не придавать этой ситуации большого значения. Здесь попался эмоционально ранимый человек. Чем бережнее подходим ко всем участникам истории, чем меньше публичности, тем лучше. Человеку, видимо, настолько сложно было находиться внутри всех этих выяснений, быть объектом насмешек со стороны других детей, что она решила просто уйти. Ее можно понять, работать в современной школе сложно. Можно было предложить учителю отпуск за свой счет, привлечь психолога, сам коллектив мог ее поддержать, но, видимо, всего этого не было сделано», — добавила эксперт.
В заключение Мирясова указала на то, что администрации школ все реже стремятся действовать в интересах учителей.
«В течение последних лет пятнадцати школа перестроена в направлении более лояльного отношения к родителям, детям, чем к учителям. Идея, что школа оказывает услуги, никуда не делась из общественного сознания. Когда родители жалуются на школу, то администрации проще заставить учителя извиняться, чем действовать в интересах педагога. Конечно, учителя не всегда правы, нужно разбираться в каждой конкретной ситуации отдельно», — подытожила она.
Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил, что введение в школах оценок за поведение учеников не поможет исправить ситуацию с хулиганством.
Горячие новости
- В Кремле отреагировали на слова Трампа про контакты с Путиным
- «Хорошие ливни!»: Каким будет лето 2026 после затяжной зимы
- Синоптик объяснил, почему в Сибири жаркая погода, а в Москве – снег
- Работодатели в России сделали ставку на «пенсионеров» и молодежь
- Акинфеев зарегистрировал товарный знак «нога бога»
- Педагоги объяснили, почему поправки в законе не помогли защитить учителей
- «Работать начинают в 14 лет»: Почему кадровый резерв в России сократился вдвое
- Послу ФРГ в РФ заявили протест из-за встречи депутата бундестага с Закаевым
- «От +2 до +10»: Шувалов раскрыл, когда в Москве снова потеплеет
- Шувалов: Нешашлычная погода в Москве сохранится до последнего дня апреля