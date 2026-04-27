Конфликты между учеником и педагогом должны решаться при помощи психолога без лишнего шума, а рекомендации Минпросвещения не работают сами по себе, все зависит от поведения родителей и администрации школы. Об этом НСН заявила оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольга Мирясова.

В Архангельской области 15-летний школьник получил двойку и в отместку создал фейковую страницу с фотографиями учителя истории, которая якобы занимается эскорт-услугами. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Педагог написала заявление в полицию. Однако в силу возраста злоумышленника не смогли привлечь ни к административной, ни к уголовной ответственности. С подростком провели беседу в комиссии по делам несовершеннолетних, преподавателю же пришлось уволиться из школы. Мирясова отметила, что прописанные Минпросвещения рекомендации по разрешению конфликтов далеко не всегда работают на практике.