Сборная России сыграет с командами Тринидада и Тобаго, Египта и Буркина-Фасо

В частности, 28 мая на стадионе «Миср» в Каире подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Египта, которая в рейтинге ФИФА занимает 29 место. Российская сборная находится на 36-й строчке.

Также запланированы товарищеские матчи против национальных команд Буркина-Фасо (62) и Тринидада и Тобаго (102). Игры пройдут 5 июня в Волгограде и 9 июня в Калининграде, соответственно.

Последним, на данный момент, соперником сборной России стала команда Мали. Игра, прошедшая в Санкт-Петербурге 31 марта, закончилась вничью со счётом 0:0, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

