В России старшее поколение по-прежнему боится стоматологов, они готовы сами ставить себе пломбы, не понимая опасность такого поведения, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«У нас молодое поколение не боится стоматологов, а люди старше сорока – да, потому что у них был негативный опыт в детстве. Люди просто не понимают опасность таких продуктов на маркетплейсах, они хотят найти быстрое решение. Это нормальное желание каждого. Для людей стоматологи – это стресс, они страдают от этого. Для пациента куда-то поехать лечить зубы – это уже стресс, особенно для поколения, которое выросло в советские времена. Конечно, они ищут какое-то решение, как решить проблему без стресса, купить мазь или пломбу какую-то на маркетплейсах. Я вижу иногда это на маркетплейсах. К сожалению, это психологический момент. Но надо понимать, что при покупке на маркетплейсах нет никаких гарантий», - рассказал он.

В России на фоне резкого роста цен на стоматологические услуги продажи товаров для самостоятельного лечения зубов, которые можно встретить на маркетплейсах, в первом квартале 2026 года увеличились на 63% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании First Data.

