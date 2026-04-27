От Африки до Голливуда: Чем удивит «Джаз на воде» в мае

В рамках круиза «Джаз на воде», который проходит каждый четверг, с программой «Джазовые дивертисменты» 7 мая выступят пианист и композитор Владимир Агафонников, лауреат премий «Браво-брависсимо» и «Триумф» Александра Шерлинг и их квартет. Об этом НСН сообщили организаторы мероприятия.

Выступление «Джазовой феерии» с программой Royals Swing пройдет 14 мая. С вокалисткой Дианой Кубасовой выступят Тимур Некрасов (саксофон), Полина Белан (контрабас), Николай Кондрашкин (барабаны) и Родион Гоборов (фортепиано).

Созданный в 2020 году афро-проект Oudima исполнит синтез современного джаза и традиционной африканской этники 21 мая. В составе коллектива — музыканты из Нигерии, Камеруна и России. Они наглядно продемонстрируют эволюцию африканской музыки.

Программу Jazz Hollywood представят певица Марина Волкова, пианист Роман Дмитриев и контрабасист Сергей Васильев 28 мая. В нее войдут популярные мелодии из голливудских фильмов в джазовых аранжировках, в частности, из картин Вуди Аллена, а также «Завтрак у Тиффани», «Грязные танцы», «Маска» и «В джазе только девушки».

