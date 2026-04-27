Победная эпоха: Зюганов поддержал возрождение ленинских комнат в школах
Геннадий Зюганов заявил НСН, что любое занятие, которое принесет новому поколению правду, любовь и уважение к стране, и нужно считать патриотизмом.
В России необходимо возродить ленинские комнаты, чтобы рассказывать молодым людям исторические аспекты без вольных интерпретаций, заявил НСН лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
В школы и на предприятия в России хотят вернуть ленинские комнаты - помещения, предназначавшиеся для политического просвещения и досуга. С такой идеей выступил член комитета Совета Федерации по науке и образованию Айрат Гибатдинов, который, по его признанию, сам не застал такую практику. Он считает, что «на фоне попыток переписать историю и вытеснить российскую культурную повестку», такой формат «снова становятся востребованными», передает ТАСС. Зюганов уверен, что такие комнаты давно пора было возродить.
«Нацизм и фашизм сегодня объявили войну русскому миру, даже опытные люди не до конца понимают суть этой страшной угрозы, не говоря уже о молодежи. Мы обязаны принимать меры. Если новое поколение не знает свою историю, к чему это приведет? Три самые гениальные победы в истории были обеспечены ленино-сталинской организацией. Если новое поколение это не поймет, оно не решит ни одной задачи. Поэтому возрождение ленинских комнат важно, там будут материалы, история, можно будет почитать и ознакомиться. Это давно напрашивается. Можно назвать их центром патриотического воспитания, дело не в названии», - отметил он.
Он также раскрыл, о чем нужно рассказывать молодежи на таких мероприятиях.
«Нам крайне важно это понять, каким образом Ленин, не имея армии, собрал страну вместе, а офицеры пошли служить. Каким образом удалось восстановить промышленность, создать крепкую валюту. Это невозможно понять молодому человеку сегодня. У нас тогда было самое храброе, самое образованное поколение. Это поколение справлялось с трудностями, прорывалось в космос. Это победная эпоха, если не разбираться в этом, то не понять, как это все было возможно. Любое занятие, которое принесет новому поколению правду, любовь и уважение к стране, это и есть патриотизм. У нас даже нет образовательных передач для детей и подростков сегодня, пора это менять», - заключил собеседник НСН.
В России возрождается аналог пионерского движения, который охватывает ребят разных возрастов, заявила НСН первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
