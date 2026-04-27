«Разогнать генералов!»: Профсоюз заявил о «загнивающем без обратной связи» МВД
Пока штатные сотрудники МВД получают меньше курьеров и отсутствует прямая коммуникация между руководителями и подчиненными, МВД не станет эффективным, сказал НСН Михаил Пашкин.
Снижение числа руководителей, повышение зарплаты штатным сотрудникам и грамотное перераспределение задач помогло бы повысить эффективность МВД, заявил в беседе с НСН глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин.
Согласно результату рейтинг ведомств по удобству получения оказываемых ими госуслуг МВД заняло последнее место. Индекс клиентоцентричности ведомства - 50% из 100% возможных. Как пишет «Коммерсант», данные представили на закрытом совещании у вице-премьера Дмитрия Григоренко. В качестве ключевых показателей при расчетах учитывалась степень удовлетворенности пользователей, доля не оказанных в итоге услуг, нарушение сроков их предоставления и частота сбоев IT-систем. Пашкин допустил, что к подобному результату привела не только нехватка кадров.
«Когда люди обращаются в МВД, каждый десятый, если не больше, получает отказ, потому что работать некому, и система такая, что, к сожалению, если чем-то не заинтересуешь сотрудника, он не будет работать. Вот в чем беда. В других ведомствах документооборот в электронном виде. Если ты не ответишь или что-то не сделаешь, на тебя пожалуются и выгонят с места. При этом в России на 100 тысяч человек приходится свыше 500 сотрудников полиции. В Норвегии около 160-170, в среднем в Европе 300. Получается, у нас в стране дело не в количестве сотрудников, а в организации работы. По опыту других стран, сотрудников нужно перераспределить. Уменьшить начальников, генералов всех разогнать, проверяющих убрать. Повысить зарплату людям внизу, чтобы заинтересовать их материально», - сказал он.
По словам собеседника НСН, МВД сгубило отсутствие обратной связи.
«В США сильные профсоюзы, есть обратная связь между руководством и сотрудником. У нас на профсоюзы плюют в МВД. Начальники постоянно ищут, где бы подзаработать, не занимаются людьми. Сотрудники получают 60-80 тысяч рублей, и это в Москве. Курьер получает в два раза больше. Вышестоящим генералам наплевать, им даже лучше, если сотрудники увольняются. Штат остается, деньги выделяются. В конце года средства распределяют в виде премий. Получается, руководству МВД выгоден некомплект. В статье 9 закона о полиции написано, что одним из основных критериев оценки деятельности полиции является мнение населения. На предстоящих выборах нужно спросить о доверии к руководству полиции в районе. Если окажется, что не доверяют – увольнение по статье «недоверие». Если не доверяют полиции по округу, значит увольняют начальника округа. Если в целом по Москве, значит, увольняют начальника главного управления МВД по городу. Так должно быть. Без обратной связи любая система загнивает. Вот МВД и загнило», - объяснил Пашкин.
Ранее глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в фиксируется огромная текучка кадров. По его словам, начиная с 2020 года из ведомства ушло 350 тысяч человек, при этом «личный состав обновился фактически наполовину», напоминает «Радиоточка НСН».
