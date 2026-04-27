«Деградация и боль»: Дефицит сценаристов в России связали с продюсерами-самозванцами
Сергей Члиянц в эфире НСН предложил вернуться к советской системе, когда сценарист мог продать сценарий Госкино или государственной киностудии.
Отсутствие хороших сценаристов в России связано с деградацией школы, засильем продюсеров-самозванцев и падением престижа этой профессии, объяснил в интервью НСН режиссер и продюсер Сергей Члиянц.
Актер Егор Бероев ранее заявил о «грандиозном дефиците» сценаристов. По его мнению, это связано, в том числе, с «переизбытком материальных ценностей», из-за которых авторы забывают о нормах приличия и морали. Члиянц считает, что проблема в другом.
«Во-первых, это связано с полной деградацией сценарной школы в России, невзирая на действующий ВГИК. Потом деградировала российская редакторская традиция, потому что советский кинематограф очень во многих своих удачах обязан редакторам, это были очень грамотные люди. Еще это связано с потерей престижа. В СССР сценарист был не только высокооплачиваемый, но и чрезвычайно уважаемый человек. В современном же русском кино сценарист, как правило, оплачивается хорошо, но уважается недостаточно. Еще один очень важный фактор – это то, что огромное количество сценарных решений принимают глупые продюсеры. К сожалению, чтобы стать в России продюсером, не нужно учиться, не нужно вообще ничего уметь, кроме способности раздобыть деньги. А раздобыть деньги может любой мошенник, и назвать себя продюсером. У нас очень много колдунов, шаманов и лекарей-самозванцев. Точно так же тысячи самозванных продюсеров занимаются выбором, заказом и редактурой сценариев», - подчеркнул он.
По его мнению, проблему со сценаристами может решить государство.
«Этим очень многие озабочены, но нет ни одного центра боли в государстве, который считал бы это своей проблемой. Получается, проблема коллективная, общая и ничья. Мы видим жалкие попытки организовать сценарные школы и курсы, где преподает огромное количество дилетантов. Здесь нужна государственная воля и деньги, потому что сценарное творчество – это инфраструктура, как нефтепроводы строить, дороги или мосты. Нужно вернуться к советской системе, когда сценарист мог продать сценарий государству в лице Госкино СССР или киностудии в лице "Мосфильма". Тогда он писал и знал, что его труд будет вознагражден. При этом, чтобы исключить графоманов из процесса, нужно вернуться к жесткой системе сертификации школ, нельзя плодить школы», - заключил собеседник НСН.
Сценарист сериала «Трудно быть Богом» Андрей Золотарев ранее рассказал «Радиоточке НСН», что эта картина будет рассчитана на широкую аудиторию, не претендуя на сравнение с Андреем Тарковским.
