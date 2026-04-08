«Пожалуются родители!»: Учитель объяснил, по кому ударят оценки за поведение
Вместо обсуждения с подростками их реальных проблем учителям придется думать об объективности оценок поведения, чтобы избежать конфликтов, сказал в эфире НСН Дмитрий Казаков.
Введение в школах оценок за поведение учеников не поможет исправить ситуацию с хулиганством, заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Замглавы Минпросвещения Ольга Колударова ранее сообщила, что в российских школах введут трехуровневую оценку поведения учеников: образцовое, допустимое и недопустимое. По ее словам, также рассматривались пятиуровневая и двухуровневая оценка. Казаков считает, что это негативно скажется и на учителях, и на детях.
«Введение такой оценки не приведет к улучшению ситуации в целом, могут пострадать как ученики, так и учителя. Любая оценка субъективна. Теперь вместо того чтобы заниматься реальными проблемами подростков, разговорами с ними и воспитанием, учителя будут стремиться к тому, чтобы их объективно оценить, иначе родители могут пожаловаться и могут возникать лишние конфликты. Такая оценка не приведет к исправлению ситуации, а еще больше отнимет силы у учителя», - уверен собеседник НСН.
При этом он отметил, что пока не понятно, что будет грозить ученикам, поведение которых признают «недопустимым».
Накануне в Добрянке Пермского края погибла 56-летняя школьная учительница, на которую напал с ножом девятиклассник. Глава профсоюза сотрудников полиции Михаил Пашкин заявил в этой связи НСН, что неадекватных подростков нужно отчислять из школ, наказав родителей, или отправлять в спецприемники.
