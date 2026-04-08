Введение в школах оценок за поведение учеников не поможет исправить ситуацию с хулиганством, заявил в интервью НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.

Замглавы Минпросвещения Ольга Колударова ранее сообщила, что в российских школах введут трехуровневую оценку поведения учеников: образцовое, допустимое и недопустимое. По ее словам, также рассматривались пятиуровневая и двухуровневая оценка. Казаков считает, что это негативно скажется и на учителях, и на детях.