Путин поручил уменьшить бумажную нагрузку на учителей и врачей

Президент РФ Владимир Путин поручил сократить объём документации, которую заполняют бюджетники, в первую очередь учителя и врачи. Как пишет RT, данный пункт вошёл в список поручений по итогам встреч с промышленниками и предпринимателями.

Отмечается, что необходимые меры планируется внести в отраслевые программы повышения производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Поручение дано правительству и Госдуме. Первый доклад глава кабмина Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин должны представить до 1 августа.

Ранее Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, а также членов их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
