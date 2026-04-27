Путин поручил уменьшить бумажную нагрузку на учителей и врачей
Президент РФ Владимир Путин поручил сократить объём документации, которую заполняют бюджетники, в первую очередь учителя и врачи. Как пишет RT, данный пункт вошёл в список поручений по итогам встреч с промышленниками и предпринимателями.
Отмечается, что необходимые меры планируется внести в отраслевые программы повышения производительности труда в рамках федерального проекта «Производительность труда» и нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Поручение дано правительству и Госдуме. Первый доклад глава кабмина Михаил Мишустин и спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин должны представить до 1 августа.
Ранее Путин подписал закон, уточняющий порядок контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности, а также членов их семей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
