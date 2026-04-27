Российская армия освободила Ильичовку в ДНР
27 апреля 202613:45
Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.
Уточняется, что речь идёт о селе Ильичовка.
«Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Ильичовка», - говорится в сообщении.
Кроме того, российские войска взяли под контроль село Таратутино в Сумской области.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка «Центр» благодаря активным действиями освободила село Гришино в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
