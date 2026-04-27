Российская армия освободила Ильичовку в ДНР

Российские войска освободили ещё один населённый пункт в Донецкой народной республике. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает RT.

МО: ВС РФ освободили Бочково в Харьковской области

Уточняется, что речь идёт о селе Ильичовка.

«Подразделения группировки войск «Запад» решительными действиями освободили населённый пункт Ильичовка», - говорится в сообщении.

Кроме того, российские войска взяли под контроль село Таратутино в Сумской области.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что группировка «Центр» благодаря активным действиями освободила село Гришино в ДНР, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
