Кнопка для жалоб на просьбы выключить VPN появится на «Госуслугах»
Россияне смогут пожаловаться на просьбу выключить VPN, когда он не используется. Об этом со ссылкой на Минцифры РФ сообщает RT.
В частности, специальная кнопка появится на портале «Госуслуги».
В ведомстве отметили, что российские интернет-сервисы ограничивают доступ пользователей с VPN по соображениям безопасности, особенно в отношении государственных сервисов, где хранятся персональные данные граждан.
«Большинство VPN не обеспечивают защиту конфиденциальности и персональных данных, и их часто используют злоумышленники», — указали в Минцифры.
Гражданам, продолжающим получать предупреждения при выключенном VPN, рекомендовали обращаться в службу поддержки сайта или приложения.
Ранее депутаты Госдуиы предложили создать в России список разрешенных к использованию VPN-протоколов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
