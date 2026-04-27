Цены на стоматологические услуги вынужденно растут, но это не причина заниматься рискованным самолечением, заявил врач стоматолог-ортопед, главный врач стоматологии AMBC Михаил Агами в пресс-центре НСН.

«Цены выросли, это правда. На это влияют и налоговые изменения. В нашей клинике рост цен составил 30% за последний год. Что касается домашнего самолечения и товаров на маркетплейсах, я думаю, что мы все понимаем, что это риски. Покупка любого препарата на маркетплейсах – это риск, потому что нет никаких гарантий. Человек не знает, как и где хранится препарат при перевозке, оригинальный это препарат или нет. Это печально, что на маркетплейсах представлены некоторые препараты», - отметил он.

В России на фоне резкого роста цен на стоматологические услуги продажи товаров для самостоятельного лечения зубов, которые можно встретить на маркетплейсах, в первом квартале 2026 года увеличились на 63% по сравнению с тем же периодом 2025 года, сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование компании First Data.

