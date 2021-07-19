Кураев объяснил недоверие православных к вакцинации

Наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом» «образ Божий остался неповрежденным».

Позже епископ Порфирий признал, что распространял «непрофессиональную» и «спорную» информацию. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

Также замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) раскритиковал выступление епископа Порфирия.



«Нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам», - высказался он.



Ранее в Екатеринбурге прошел отмененный властями Царский крестный ход.

