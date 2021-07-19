Кураев объяснил недоверие православных к вакцинации
Среди руководства РПЦ есть и те, кто считает, что если человек вакцинировался, то попадет в ад, заявил отец Андрей Кураев.
Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с «Радиоточкой НСН» рассказал, почему определенная часть прихожан Русской православной церкви не доверяет вакцинации. Так, например, против «обязательной вакцинации экспериментальными препаратами» выступает движение «Сорок сороков», которое даже готовится оспаривать в суде постановления главных санитарных врачей в регионах.
«Есть общее недоверие к государственной пропаганде, когда вдруг фактически из ничего появляется такая чудесная вакцина, якобы лучше, чем где бы то ни было в мире. И при этом не открыто обсуждение, в том числе всех побочных явлений. Совершенно очевидно, что «побочка» есть, но нет честных официальных публикаций и признания, что тоже не прибавляет симпатии к этой вакцине. Плюс характер обязательности. Где-нибудь в Италии я вижу картину обратного характера. Там люди возмущаются тем, что вакцина не общедоступна. Что богатые люди получают ее без очереди. Вот если бы у нас с этого зашли, по-советски: «На всех не хватит, больше одной в руки не давать», тогда народ бросился бы вакцинироваться. А когда говорят, что это обязательно, люди реагируют иначе», - отметил отец Андрей.
Также он отметил, что и в руководстве РПЦ есть те, кто относится к вакцинации скептически.
«Главная новость последних суток – проповедь наместника Соловецкого монастыря, епископа Порфирия, где он как раз довольно прямо называет, что все эти вакцины – печать Антихриста, что человек, принявший их, пойдет в ад и так далее. Такой у нас мейнстрим. Епископ Порфирий тоже своего рода руководство РПЦ. Он викарий патриарший, епископ. Правда, он уже, судя по всему, получил втык от патриарха. Потому что на сайте монастыря эта проповедь уже срочно удалена, но, я думаю, в архивах YouTube она еще есть, ее успели опубликовать, после чего и пошла волна довольно эмоциональных обсуждений. Пока эта проповедь висела, там были тысячи и тысячи лайков. До этого мы видели определенный демарш в Екатеринбурге, где два митрополита и два других епископа провели ночь в Крестном ходе, хотя губернатор был против такого мероприятия», - напомнил собеседник «Радиоточки НСН».
На вопрос, возможно ли введение в православных храмах пропускной системы по сертификатам и справкам об антителах, Кураев кратко заметил: «Я надеюсь, что этого не будет».
Наместник Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря епископ Озерский Порфирий (Шутов) в проповеди заявил, что компоненты вакцины от коронавируса «встраиваются в геном человека, изменяют, модифицируют его», а также усомнился в том, что в «человеке с генетически отредактированным геномом» «образ Божий остался неповрежденным».
Позже епископ Порфирий признал, что распространял «непрофессиональную» и «спорную» информацию. Об этом заявил глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Также замуправделами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) раскритиковал выступление епископа Порфирия.
«Нельзя высказываться публично в сложных естественнонаучных (да и гуманитарных тоже) сферах знания, не имея соответствующего образования. Тем более нельзя это делать с амвона, придавая священный авторитет антинаучным ошибкам», - высказался он.
Ранее в Екатеринбурге прошел отмененный властями Царский крестный ход.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,0 млн+24 633 / сут.
Умерли
149 тыс.+719 / сут.
Выздоровели
5,4 млн+18 764 / сут.
- ФИФА дисквалифицировала трех российских футболистов за допинг
- Инфекционист рассказал, чего не стоит делать до и после вакцинации от COVID-19
- Пять человек погибли в ДТП под Севастополем
- Экс-президент Армении Кочарян отказался от депутатского мандата
- СМИ: 20 человек погибли в результате теракта на рынке в Багдаде
- Суд арестовал на два месяца сбившую троих детей москвичку
- Байден обвинил Китай в помощи хакерам
- ЕС начал разбирательство с Россией в ВТО по ограничениям на поставки для госкомпаний
- СМИ: В Испании девять человек пострадали при наезде машины на террасу бара
- Чернышенко анонсировал появление сети 5G в крупных городах России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru