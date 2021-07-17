В Екатеринбурге прошел отмененный властями Царский крестный ход
Православные жители Екатеринбурга совершили Царский крестный ход, который проходит ежегодно в годовщину гибели последнего русского императора Николая II. Об этом сообщает РИА Новости.
Литургия состоялась в ночь на субботу возле Храма на Крови. При этом митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений напомнил верующим, участвующим в крестном ходе, что региональные власти отменили мероприятие из-за коронавируса.
Как пояснили в Екатеринбургской епархии, «традиционным крестным ходом это называть нельзя»: часть участвовавших в литургии горожан отправилась на Ганину яму пешком и малыми группами.
То, что Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев не согласовал проведение мероприятия. Однако в епархии отметили, что решение властей отменить крестный ход «не значит, что он исчез».
Царский крестный ход проводится в годовщину гибели царской семьи: его участники идут по тому же маршруту, где в 1918 году везли останки убитых монарших особ и их слуг.
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