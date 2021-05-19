Божественная физика. Кураев объяснил попадание молнии в Исаакий

Запрещенный в служении протодиакон Андрей Кураев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отверг предположения, что удар молнии в Исаакиевский собор может быть знаком бедствий или апокалипсиса.

«Храмы, к сожалению, регулярно подвергаются воздействию стихийных бедствий, ураганов. Иначе на Земле было бы намного тысяч храмов больше, чем то, что мы видим, особенно древних храмов. Мы очень часто видим только руины. Или нам рассказывают, что когда-то на этом месте стояла такая-то церковь, потом она сгорела, разрушилась и была обновлена, построена. Это касается даже храма Гроба Господня, не говоря уже о других. Это такая реальность. Хотелось бы нам, что мы строим, видеть вечно – не получается. Более того, Апокалипсис (Откровение Иоанна Богослова, последняя книга Нового Завета – прим. НСН) нам говорит, что в Небесном Иерусалиме не будет храма вообще. То есть храм – это временная условность, которая нужна нам, а не Богу, здесь на Земле», - рассказал собеседник НСН.

Кураев отметил, что в случае с попаданием молнии в Исаакиевский собор не стоит искать других объяснений кроме физических, а также призвал воздержаться от «кликушеских» комментариев, что это произошло из-за того, что храм до сих пор не передан РПЦ.

«Если храм выше окружающей постройки, как Исаакиевский собор в Петербурге, конечно, он притягивает к себе молнии. По обычным законам физики, установленным нашим Отцом. Можно набрать в Гугле «ураган снес крест с» - и дальше будет перечень: «монастыря», «храма» . И вы увидите, что это происходит и в Москве, и в других храмах, и в других странах достаточно постоянно. Случай с Исаакием только в одном интересен. Полагаю, что сейчас будет волна кликушеских комментариев на тему, что видите, Господь гневается за то, что храм до сих пор не передан в собственность Русской православной церкви. Наверняка сейчас найдутся такого рода толкователи. Но история показывает, что независимо от формы собственности храмы, к сожалению, страдали», - объяснил Кураев.

Он рассказал о том, что удар молнии в православии может трактоваться двояко – от Божьей милости до кары.

«К грозе у русских людей очень сложное отношение. Скажем, есть такой мальчик – святой Артемий Веркольский. О нем ничего не известно, кроме того, что он убит молнией. И вот это стало основанием для его канонизации. То есть Бог забрал его таким образом себе. Есть два толкования: одно, что гибель в грозу – страшная смерть. Но есть ровно обратное в истории церкви: смерть от молнии – знак Божьего избранничества. А здесь же очевидно отметим, что строители Исаакия были умные люди. Они поступили по принципу дополнительности: на Бога надейся, а сам не плошай – и снабдили купол храма не только крестом, но и громоотводом. Богослов сказал бы так: Господь защитил свой храм через мудрых инженеров, строителей, установивших громоотвод», - объяснил отец Андрей.

Напомним, молния ударила в крест Исаакиевского собора во вторник во время грозы. Момент попадания удалось заснять блогеру Сергею Сухову, разместившему видео в Инстаграме.

Как сообщили в городском ГУ МЧС, в результате стихии пострадали два человека и 14 автомобилей. Спасатели совершили 26 выездов по поводу падения деревьев. Также из-за бури возникали затопления, обрывались провода, падали светофоры.

