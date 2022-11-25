В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»

Роскомнадзор прокомментировал ситуацию, связанную с сериалом «Монастырь», сообщает РИА Новости.

Сериалу «Монастырь» с Ивлеевой отказали в прокатном удостоверении

Там заявили, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России.

Напомним, кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В сериале, в котором роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, усмотрели «оскорбление религиозных чувств верующих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из сериала
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