В Роскомнадзоре прокомментировали ситуацию вокруг сериала «Монастырь»

Там заявили, что закон не предусматривает отдельного требования о наличии прокатного удостоверения на распространяемое аудиовизуальное произведение. Выдачу прокатного удостоверения и контроль его наличия у находящихся в прокате картин осуществляет Минкульт России.

Напомним, кинокомпании «Лунапарк» было отказано в выдаче прокатного удостоверения на сериал «Монастырь», сообщает пресс-служба Минкультуры РФ. В сериале, в котором роли сыграли Анастасия Ивлеева и Филипп Янковский, усмотрели «оскорбление религиозных чувств верующих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

