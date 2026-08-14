Он также дал простые, но действенные рекомендации, которые помогут оценить качество мёда.

«При выборе мёда стоит обращать внимание не только на вкус, но и на физические свойства продукта. Возьмите ложку с мёдом и поднимите её на 15–20 сантиметров. Струйка должна плавно стекать и ложиться округлым бугорком, ни в коем случае не разрываясь. Это один из признаков того, что в мёде нет сахара и он натуральный. Вкус мёда раскрывается только после того, как вы его рассосёте и проглотите. Самая надёжная рекомендация — найти своего пчеловода. Если вы приходите на пасеку к проверенному пчеловоду, вы можете быть уверены в подлинности продукта. Более того, вы вправе выбрать конкретный улей, из которого для вас соберут мёд», — поделился пчеловод.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.

