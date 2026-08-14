Пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд

Пчеловод Василий Макашин дал несколько практических советов, как получить натуральное лакомство без примесей.

Пчеловод Василий Макашин в эфире НСН развеял мифы о кристаллизации меда и обозначил безопасную дневную норму лакомства. Кроме того, специалист сделал акцент на самом надёжном способе избежать подделки — сотрудничестве с проверенным пчеловодом.

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14 августа отмечается Медовый Спас — день славянского народного календаря, приуроченный к церковному празднику Происхождение честных древ Животворящего Креста. Первый день Успенского поста, с этого дня разрешалось есть овощи, начинался интенсивный сбор мёда и его освящение. Макашин обозначил оптимальную дневную норму продукта.

«Мёд бывает двух видов — полифлорный и монофлорный. Полифлорный — это когда мёд собран с нектара разных растений, монофлорный — когда в составе преобладает нектар одного вида растений. Витаминов и микроэлементов в полифлорном мёде, как правило, больше, потому что он собран с разных цветов. Рекомендуемая норма употребления — порядка 35 граммов в день, это примерно одна столовая ложка с горкой. Мёд бывает свежим и закристаллизовавшимся. Почти все сорта мёда со временем кристаллизуются. Исключение — акациевый мёд: он может оставаться жидким два‑три года», — сказал собеседник НСН.
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Он также дал простые, но действенные рекомендации, которые помогут оценить качество мёда.

«При выборе мёда стоит обращать внимание не только на вкус, но и на физические свойства продукта. Возьмите ложку с мёдом и поднимите её на 15–20 сантиметров. Струйка должна плавно стекать и ложиться округлым бугорком, ни в коем случае не разрываясь. Это один из признаков того, что в мёде нет сахара и он натуральный. Вкус мёда раскрывается только после того, как вы его рассосёте и проглотите. Самая надёжная рекомендация — найти своего пчеловода. Если вы приходите на пасеку к проверенному пчеловоду, вы можете быть уверены в подлинности продукта. Более того, вы вправе выбрать конкретный улей, из которого для вас соберут мёд», — поделился пчеловод.

Ранее председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев сказал НСН, что обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Аньков
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