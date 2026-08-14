В Москве и крупных регионах РФ зафиксировали рост безработицы
В Москве и крупных регионах России появились первые признаки охлаждения рынка труда. По данным «Известий», за год число официально безработных в столице подскочило на 70% и достигло 98 тысяч человек, а сам уровень безработицы вырос с 0,8% до 1,3%.
Аналогичная динамика зафиксирована в Свердловской области, где число нетрудоустроенных увеличилось на 84%, и в Московской области с ростом на 36%. Однако эксперты и представители бизнеса утверждают, что это свидетельствует не о деградации экономики, а о постепенном выходе рынка из состояния критического перегрева к большей сбалансированности.
До этого в стране наблюдался рекордно низкий уровень безработицы, доходивший до 2,1%. Одной из главных причин текущей оптимизации штатов стала высокая ключевая ставка в 14%, из-за которой заемные средства остаются слишком дорогими и сдерживают инвестиционный спрос компаний.
Крупные экономические центры сильнее и быстрее реагируют на любые изменения деловой активности, поэтому оптимизация сразу отражается в статистике.
При этом, как уточнили во ВНИИ труда, в целом по стране ситуация неоднородная: в 51 регионе уровень безработицы, наоборот, снизился, а еще в 15 субъектах остался на прежнем уровне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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