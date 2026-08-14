В Москве и крупных регионах РФ зафиксировали рост безработицы

В Москве и крупных регионах России появились первые признаки охлаждения рынка труда. По данным «Известий», за год число официально безработных в столице подскочило на 70% и достигло 98 тысяч человек, а сам уровень безработицы вырос с 0,8% до 1,3%.

Аналогичная динамика зафиксирована в Свердловской области, где число нетрудоустроенных увеличилось на 84%, и в Московской области с ростом на 36%. Однако эксперты и представители бизнеса утверждают, что это свидетельствует не о деградации экономики, а о постепенном выходе рынка из состояния критического перегрева к большей сбалансированности.