ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост рейтинга одобрения Путина
Работу президента Владимира Путина одобряют 70% россиян по данным ФОМ и 67,0% по оценке ВЦИОМ. Свежие результаты опросов двух ведущих социологических служб показали стабильно высокие показатели поддержки главы государства, сообщают «Ведомости».
Согласно исследованию ФОМ, о доверии Путину сообщили 69% респондентов. Работу правительства одобряют 45% граждан, а премьер-министра Михаила Мишустина — 52%. Электоральный рейтинг «Единой России» вырос до 37%, КПРФ и ЛДПР — до 11%.
Аналогичный опрос ВЦИОМ зафиксировал уровень доверия президенту на отметке 73,3%. Работу премьер-министра и правительства одобряют 44,8% и 44,5% респондентов соответственно.
По данным ВЦИОМ, уровень поддержки «Единой России» составил 34,0%, КПРФ — 12,3%. О доверии лидеру коммунистов Геннадию Зюганову заявили 31% опрошенных, главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,5%, а председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,8%.
Седьмого августа, ВЦИОМ констатировал, что рейтинг доверия к Путину вырос до 72,3%, следовательно, за неделю этот показатель увеличился на один процент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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