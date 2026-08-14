ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост рейтинга одобрения Путина

Работу президента Владимира Путина одобряют 70% россиян по данным ФОМ и 67,0% по оценке ВЦИОМ. Свежие результаты опросов двух ведущих социологических служб показали стабильно высокие показатели поддержки главы государства, сообщают «Ведомости».

Согласно исследованию ФОМ, о доверии Путину сообщили 69% респондентов. Работу правительства одобряют 45% граждан, а премьер-министра Михаила Мишустина — 52%. Электоральный рейтинг «Единой России» вырос до 37%, КПРФ и ЛДПР — до 11%.

Аналогичный опрос ВЦИОМ зафиксировал уровень доверия президенту на отметке 73,3%. Работу премьер-министра и правительства одобряют 44,8% и 44,5% респондентов соответственно.

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По данным ВЦИОМ, уровень поддержки «Единой России» составил 34,0%, КПРФ — 12,3%. О доверии лидеру коммунистов Геннадию Зюганову заявили 31% опрошенных, главе «Справедливой России» Сергею Миронову — 27,5%, а председателю ЛДПР Леониду Слуцкому — 21,8%.

Седьмого августа, ВЦИОМ констатировал, что рейтинг доверия к Путину вырос до 72,3%, следовательно, за неделю этот показатель увеличился на один процент, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
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