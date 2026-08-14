В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках
Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил заменить латинскую букву «P» на русскую «П» на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.
По его словам, сейчас на знаках до сих пор используется латиница от английского слова parking, хотя в русском языке есть своя родная буква «П». Панеш считает это логичным продолжением политики укрепления национального языка и его символов в публичном пространстве.
Депутат подчеркнул, что замена буквы не изменит международное значение знака, так как он останется узнаваемым по цвету и форме. При этом он напомнил, что в России уже принят закон о вывесках на русском языке, и дорожные знаки тоже должны соответствовать этому курсу.
Ранее с 1 марта в России вступил в силу закон о защите русского языка в публичном пространстве. Согласно документу, все вывески и указатели должны переводиться на русский язык, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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