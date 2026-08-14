В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках

Депутат Госдумы Каплан Панеш предложил заменить латинскую букву «P» на русскую «П» на всех дорожных знаках, обозначающих парковку. Об этом парламентарий рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, сейчас на знаках до сих пор используется латиница от английского слова parking, хотя в русском языке есть своя родная буква «П». Панеш считает это логичным продолжением политики укрепления национального языка и его символов в публичном пространстве.