На маркетплейсах нашли «безумный» мед, вызывающий галлюцинации

На российских маркетплейсах появился в продаже «безумный» мед, который позиционируется как лечебное средство, но способен вызывать галлюцинации и обмороки, сообщает РЕН ТВ.

Экзотический продукт собирают гигантские гималайские пчелы, а стоимость небольшой банки объемом 100 граммов начинается от 7 тысяч рублей. В ряде стран его применяют как альтернативное народное средство при желудочно-кишечных расстройствах, гипертонии, диабете и простуде.

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Согласно исследованиям, для развития тяжелого отравления бывает достаточно всего одной чайной ложки такого меда. У пациентов наблюдаются тошнота, рвота, головокружение, повышенное потоотделение, нарушение зрения и кратковременная потеря сознания.

Несмотря на пугающие побочные эффекты, большинство потребителей «пьяного» меда искренне уверены в его исключительной пользе для здоровья. Однако специалисты подчеркивают, что бесконтрольный прием столь экзотических продуктов несет серьезные риски для организма.

Между тем председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в интервью НСН сообщил, из-за чего в Красноярском крае произошла массовая гибель пчел.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Наймушин
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