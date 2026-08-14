На маркетплейсах нашли «безумный» мед, вызывающий галлюцинации
На российских маркетплейсах появился в продаже «безумный» мед, который позиционируется как лечебное средство, но способен вызывать галлюцинации и обмороки, сообщает РЕН ТВ.
Экзотический продукт собирают гигантские гималайские пчелы, а стоимость небольшой банки объемом 100 граммов начинается от 7 тысяч рублей. В ряде стран его применяют как альтернативное народное средство при желудочно-кишечных расстройствах, гипертонии, диабете и простуде.
Согласно исследованиям, для развития тяжелого отравления бывает достаточно всего одной чайной ложки такого меда. У пациентов наблюдаются тошнота, рвота, головокружение, повышенное потоотделение, нарушение зрения и кратковременная потеря сознания.
Несмотря на пугающие побочные эффекты, большинство потребителей «пьяного» меда искренне уверены в его исключительной пользе для здоровья. Однако специалисты подчеркивают, что бесконтрольный прием столь экзотических продуктов несет серьезные риски для организма.
Между тем председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев в интервью НСН сообщил, из-за чего в Красноярском крае произошла массовая гибель пчел.
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