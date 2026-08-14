На маркетплейсах нашли «безумный» мед, вызывающий галлюцинации

На российских маркетплейсах появился в продаже «безумный» мед, который позиционируется как лечебное средство, но способен вызывать галлюцинации и обмороки, сообщает РЕН ТВ.

Экзотический продукт собирают гигантские гималайские пчелы, а стоимость небольшой банки объемом 100 граммов начинается от 7 тысяч рублей. В ряде стран его применяют как альтернативное народное средство при желудочно-кишечных расстройствах, гипертонии, диабете и простуде.