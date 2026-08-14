Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы

Народный артист России Михаил Пореченков в преддверии премьеры комедийного сериала «Капитан Туман» поделился своими литературными предпочтениями и рассказал, какую книгу готов подарить близкому человеку. Об этом звезда сериалов «Агент национальной безопасности» и «Ликвидация» рассказал в интервью aif.ru.

Артист признался, что идеальным подарком для близких считает Библию, а также духовную литературу вроде «Несвятых святых» и «Житий святых». По его словам, без духовности и веры невозможно понять русскую классику, а без этого люди становятся «плоскими и пустыми».

Говоря о своей профессии, Пореченков заявил, что настоящий артист должен уметь играть всё, включая женские роли, и не ограничивать себя жанрами или амплуа. Актер с иронией отметил, что без раздумий согласился бы сыграть даже Офелию из «Гамлета» Шекспира.

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Кроме того, Пореченков рассказал о своей новой роли в сериале «Капитан Туман», где сыграл упрямого и характерного капитана Туманского. Артист тепло отозвался о коллегах по площадке — Зое Бербер и Азамате Нигманове, подчеркнув, что Бербер относится к нему как к отцу, а сам проект получился веселой и лихой комедией.

В июле стало известно, что Михаил Пореченков сыграет роль графа Ильи Ростова в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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