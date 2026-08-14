Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы
Народный артист России Михаил Пореченков в преддверии премьеры комедийного сериала «Капитан Туман» поделился своими литературными предпочтениями и рассказал, какую книгу готов подарить близкому человеку. Об этом звезда сериалов «Агент национальной безопасности» и «Ликвидация» рассказал в интервью aif.ru.
Артист признался, что идеальным подарком для близких считает Библию, а также духовную литературу вроде «Несвятых святых» и «Житий святых». По его словам, без духовности и веры невозможно понять русскую классику, а без этого люди становятся «плоскими и пустыми».
Говоря о своей профессии, Пореченков заявил, что настоящий артист должен уметь играть всё, включая женские роли, и не ограничивать себя жанрами или амплуа. Актер с иронией отметил, что без раздумий согласился бы сыграть даже Офелию из «Гамлета» Шекспира.
Кроме того, Пореченков рассказал о своей новой роли в сериале «Капитан Туман», где сыграл упрямого и характерного капитана Туманского. Артист тепло отозвался о коллегах по площадке — Зое Бербер и Азамате Нигманове, подчеркнув, что Бербер относится к нему как к отцу, а сам проект получился веселой и лихой комедией.
В июле стало известно, что Михаил Пореченков сыграет роль графа Ильи Ростова в экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» режиссера Сергея Урсуляка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Страны ЕС в июле закупили российское топливо на 1,5 млрд евро
- СМИ: Франция могла потерять сотни военных на Украине
- В Госдуме предложили заменить латинскую «P» на русскую «П» на парковках
- Пореченков объяснил, почему без духовности нет русской литературы
- Пчеловод рассказал, как выбрать настоящий мёд
- В Москве и крупных регионах РФ зафиксировали рост безработицы
- На маркетплейсах нашли «безумный» мед, вызывающий галлюцинации
- СК взял под контроль массовые подделки протоколов собраний жильцов
- ФОМ и ВЦИОМ зафиксировали рост рейтинга одобрения Путина
- Риелтор назвала квартиры, которые будет невозможно продать через 5 лет