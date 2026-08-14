СК взял под контроль массовые подделки протоколов собраний жильцов
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследований уголовных дел по фактам подделки протоколов собраний собственников жилья. Ведомство взяло ситуацию под особый контроль после выхода сюжета РЕН ТВ о массовом мошенничестве управляющих компаний.
Журналисты раскрыли схему, при которой УК проводят фиктивные собрания, собирают бюллетени с поддельными подписями и захватывают дома в управление. В результате жильцы получают двойные платежки и растущие суммы, а их жалобы игнорируются жилищными инспекциями и полицией.
По оценкам экспертов, до 50% протоколов собраний по всей стране могут быть сфальсифицированы. После выхода сюжета в редакцию РЕН ТВ обратились тысячи людей с похожими проблемами: навязанные услуги, поддельные подписи и фиктивная стопроцентная явка на собраниях, когда в доме почти никто не жил.
Следственный комитет уже возбудил несколько уголовных дел по статьям о подделке документов, опасных работах и самоуправстве. Материалы могут передать из МВД в СК, чего давно добиваются пострадавшие жильцы, столкнувшиеся с «каруселью» при смене управляющих компаний.
Между тем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, как собственникам жилья помогут с электронным голосованием.
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