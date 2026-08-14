СК взял под контроль массовые подделки протоколов собраний жильцов

По оценкам экспертов, до 50% протоколов собраний по всей стране могут быть сфальсифицированы. После выхода сюжета в редакцию РЕН ТВ обратились тысячи людей с похожими проблемами: навязанные услуги, поддельные подписи и фиктивная стопроцентная явка на собраниях, когда в доме почти никто не жил.

Следственный комитет уже возбудил несколько уголовных дел по статьям о подделке документов, опасных работах и самоуправстве. Материалы могут передать из МВД в СК, чего давно добиваются пострадавшие жильцы, столкнувшиеся с «каруселью» при смене управляющих компаний.

Между тем зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в беседе с НСН рассказала, как собственникам жилья помогут с электронным голосованием.

