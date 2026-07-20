Гибнут не только пчёлы: В России призвали отказаться от вредной обработки полей

В регионах, где применяют препараты первого и второго класса опасности для обработки полей, до 80% повысилась онкозаболеваемость, заявил НСН Валерий Михеев.

Обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

В Красноярском крае произошла массовая гибель пчел. Прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ распространилась информация о гибели около 30 миллионов пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Сообщалось, что причиной стала обработка соседних полей сильнодействующими пестицидами. В ведомстве отметили, что служба ветеринарного надзора уже изъяла пчел. Михеев признался, что это катастрофа.

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«В последнее время такое часто происходит, мы с министерством сельского хозяйства много раз пытались этот вопрос решить. Обработки идут первым и вторым классом опасности, это не только пчелы, это и экология. У нас врачи бьют тревогу из-за онкологических заболеваний. В регионах, где применяют препараты первого и второго класса, до 80% онкозаболеваемость повысилась. Это катастрофа. Пчеловоды должны собирать доказательную базу и идти в суд. Если не будут компенсированы затраты, вопросы будут решаться в суде. Практика выплат компенсаций существует. Я думаю, что в этом случае есть все шансы. Главное, чтобы такое не повторялось, а пока решения нет», - рассказал он.

Сокращение популяции пчёл в России начинает сказываться не только на объёмах производства мёда, но и на сельском хозяйстве в целом, сказал НСН председатель московского отделения Союза пчеловодов России Валерий Капунин.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
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