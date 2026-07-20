Обработка полей сильнодействующими пестицидами вредит не только природе и экологии, но и негативно влияет на здоровье людей, заявил НСН председатель Союза пчеловодов России Валерий Михеев.

В Красноярском крае произошла массовая гибель пчел. Прокуратура начала проверку, сообщили в ведомстве. Ранее в СМИ распространилась информация о гибели около 30 миллионов пчел в Большемуртинско-Сухобузимском муниципальном округе. Сообщалось, что причиной стала обработка соседних полей сильнодействующими пестицидами. В ведомстве отметили, что служба ветеринарного надзора уже изъяла пчел. Михеев признался, что это катастрофа.