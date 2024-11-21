«Сахар, добавки и пестициды»: Откуда на рынке 80% «липового» меда

«Единственный выход — покупать мед и сдавать его на анализ качества на санэпидемстанцию. Бывает, что пчеловоды, когда идет взяток (сбор нектара и цветочной пыльцы пчёлами - Прим. НСН), скармливают пчелам небольшой процент сахара, а в общей массе этого не будет видно. У кого большие пасеки, те, думаю, не будут этим заниматься, потому что они уже знают, где какой медосбор и где что цветет, везде стоят контрольные весы, и видно, что идет взяток. Дело в том, что просто поставить ульи с пчелами недостаточно. Надо следить, чтобы пчелы не роились, иначе меда не будет. Если же меда не будет, можно сахарком пчелу подкормить. Испортить мед могут и представители сетевых магазинов, с которыми пасечниками заключают договор; для усиления вкуса они используют разные добавки. Кроме того, сейчас очень сильно обрабатывают поля дешевыми пестицидами, отрава распространяется по всем цветкам. Из-за этого гибнут и многие пчелы», — сказал пасечник.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что Массовая гибель пчел в России связана с пестицидами, которые активно используют аграрии, страна вынуждена завозить материал из Узбекистана, при этом южные пчелы также плохо выживают в российских условиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

