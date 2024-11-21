«Сахар, добавки и пестициды»: Откуда на рынке 80% «липового» меда
Представители сетевых магазинов часто сами портят мед, подмешивая в него вкусовые добавки, сказал НСН Роман Пучков.
Потребитель не сможет визуально определить качество меда на прилавке магазинов, отличить качественный продукт от подделки может только экспертиза. Об этом НСН заявил пасечник Роман Пучков.
Порядка 80% меда в России является фальсифицированным продуктом, где-то мед меняют на сахарный сироп, где-то собирают незрелым и перегревают. Об этом сообщили эксперты Роскачества, данные об исследованиях публикует сайт ведомства. Роскачество проверило мед 21 торговой марки и выявило превышение нормативов техрегламента по канцерогенам в четырех из них. По словам Пучкова, потребитель не сможет визуально определить, качественный перед ним мед или нет.
«Единственный выход — покупать мед и сдавать его на анализ качества на санэпидемстанцию. Бывает, что пчеловоды, когда идет взяток (сбор нектара и цветочной пыльцы пчёлами - Прим. НСН), скармливают пчелам небольшой процент сахара, а в общей массе этого не будет видно. У кого большие пасеки, те, думаю, не будут этим заниматься, потому что они уже знают, где какой медосбор и где что цветет, везде стоят контрольные весы, и видно, что идет взяток. Дело в том, что просто поставить ульи с пчелами недостаточно. Надо следить, чтобы пчелы не роились, иначе меда не будет. Если же меда не будет, можно сахарком пчелу подкормить. Испортить мед могут и представители сетевых магазинов, с которыми пасечниками заключают договор; для усиления вкуса они используют разные добавки. Кроме того, сейчас очень сильно обрабатывают поля дешевыми пестицидами, отрава распространяется по всем цветкам. Из-за этого гибнут и многие пчелы», — сказал пасечник.
Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Капунин заявил, что Массовая гибель пчел в России связана с пестицидами, которые активно используют аграрии, страна вынуждена завозить материал из Узбекистана, при этом южные пчелы также плохо выживают в российских условиях. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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