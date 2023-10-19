Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместил пост, в котором он порассуждал о цивилизации, снабдив его своей фотографией с голым торсом.
«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — написал он.
В комментариях пользователи призвали предпринимателя прекратить выставлять себя в полуголом виде.
Ранее Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru