Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) разместил пост, в котором он порассуждал о цивилизации, снабдив его своей фотографией с голым торсом.

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«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — написал он.

В комментариях пользователи призвали предпринимателя прекратить выставлять себя в полуголом виде.

Ранее Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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