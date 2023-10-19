Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал фото с голым торсом

«По мере того как наша цивилизация становится более эффективной в создании развлечений, в какой-то момент она может стать слишком развлекательной, чтобы оставаться эффективной», — написал он.

В комментариях пользователи призвали предпринимателя прекратить выставлять себя в полуголом виде.

Ранее Павел Дуров прервал молчание и порассуждал о трудных временах, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

