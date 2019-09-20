Павел Устинов вышел из СИЗО

Актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов, вышел из СИЗО, сообщает РБК.

Ранее Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Теперь, согласно решению суда, Устинов будет под подпиской о невыезде до момента обжалования приговора. Заседание суда по апелляции артиста назначено на 26 сентября. Отметим, что ведомство в ходатайстве заявило, что не намерено оспаривать доказанность вины актёра, однако считает приговор слишком суровым.