Павел Устинов вышел из СИЗО

20 сентября 201917:42

Актёр Павел Устинов, осуждённый на 3,5 года колонии за применение насилия к представителю правоохранительных органов, вышел из СИЗО, сообщает РБК.

Ранее Мосгорсуд изменил Устинову меру пресечения с ареста на подписку о невыезде. Таким образом суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры, которая просила изменить меру пресечения артисту на не связанную с лишением свободы. Теперь, согласно решению суда, Устинов будет под подпиской о невыезде до момента обжалования приговора. Заседание суда по апелляции артиста назначено на 26 сентября. Отметим, что ведомство в ходатайстве заявило, что не намерено оспаривать доказанность вины актёра, однако считает приговор слишком суровым.

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Напомним, Тверской суд Москвы приговорил актёра Павла Устинова к 3,5 годам колонии общего режима, посчитав его виновным в применении насилия к бойцу ОМОНа в день несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы. По версии следствия, актёр вывихнул плечо сотруднику ОМОН во время задержания. Однако общественность выступила в защиту 24-летнего актёра. Поводом для массовой поддержки стала распространённая в сети видеозапись, на которой можно увидеть, что Павел не оказывал сопротивления при задержании.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Белоусов
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