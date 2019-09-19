Год условно, пока дело не развалилось. Золотов пожалел Устинова

Мэрия Москвы согласовала заявку на митинг в поддержку фигурантов так называемого «московского дела» на проспекте Сахарова 28 сентября. Как передает «Интерфакс», предполагаемое количество участников митинга - 20 тысяч, время проведения - с 15:00 до 17:00. Понятие «московское дело» объединяет ряд уголовных дел в отношении участников летних несогласованных акций протеста в Москве в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму 27 июля и 3 августа. Большинству задержанных предъявлены обвинения в массовых беспорядках.

Наибольший общественный резонанс вызвало дело актера Павла Устинова, который, по его утверждению, вообще не участвовал в митинге, однако получил приговор в 3,5 года лишения свободы за «применение опасного для здоровья насилия» к сотруднику правоохранительных органов. Причем, суд отказался приобщать к материалам дела видеозаписи, зафиксировавшие момент задержания Устинова – а на них видно, что его схватили несколько бойцов в полной экипировке, актер сопротивления не оказывал, а пострадавший росгвардеец упал сам.

Уже в четверг, через три дня после вынесения приговора, прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд представление об изменении меры пресечения Павлу Устинову по ходатайству его нового адвоката Анатолия Кучерены. Оно будет рассмотрено в пятницу, а рассмотрение апелляционной жалобы на приговор перенесено с 23 сентября на 3 октября. Как заявил в эфире НСН глава коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» и бывший судья Евгений Тарло, этот шаг прокуратуры говорит о том, что дело разваливается.

«Эти действия прокуратуры свидетельствуют о том, что прокуратура не уверена в законности приговора, и похоже, что это дело разваливается. Это очень существенный признак того, что во второй инстанции вердикт будет отменен. Это говорит о кардинальном изменении позиции стороны обвинения. Я думаю, что если прокуратура сейчас просит изменить меру пресечения на несвязанную с лишением свободы, то значит, прокуратура получила такие указания. От кого, не знаю».

Попытку проявить милосердие по отношению к актеру предпринял даже глава Росгвардии, правда, несколько странную. Виктор Золотов считает, что актеру Павлу Устинову достаточно было назначить один год условно: «Суд ведь принимает решения. Я бы со своей стороны ну максимум бы дал один год условно», - сказал Золотов журналистам.

А, пардон, за что? За то, что молодой человек не принимал участия в несанкционированной акции, которую разгоняли подчиненные Золотова? И, как видно на кадрах с места событий, не оказывал никакого сопротивления? По этой логике год условно можно «впаять» кому угодно. Даже самому г-ну Золотову – он ведь тоже не участвовал в акции…

