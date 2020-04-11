Пациенты и врачи раскритиковали меры по предотвращению пандемии коронавируса

Его поддержал президент «Лиги пациентов» Александр Саверский, который в эфире НСН раскритиковал организацию маршрутизации пациентов в заполненных московских больницах.

«Маршрутизация и способы лечения пациентов – именно это сейчас важно. Вчера стало известно, что тестирование дает ошибку – около 30 процентов. Фактически, от тестов отказались, перешли на компьютерную томографию, но получается, что все это время пациенты лежали в больницах вперемешку – с вирусом и без вируса. Именно в больницах мы получили массовое заражение. Именно там рост числа заболевших. Маршрутизация пациентов в больницах является одной из критически важных составляющих успеха в борьбе с пандемией», - считает эксперт.

Саверский также выразил готовность со стороны сообщества пациентов поддержать медиков. Он рассказал, что есть отдельные добровольческие группы, которые это успешно делают. Однако отметил, что поддержка врачей в большей степени зависит от решений властей.

«К сожалению, основные решения, должны быть приняты не пациентами, а властью. Например, вопрос костюмов для врачей, масок актуален. Все ждут, что государство вот-вот решит этот вопрос. А оно его не решает. Если мы сейчас объявим сбор, он даст результат, в лучшем случае, через месяц. А к этому моменту все основные потребности медиков должны быть закрыты. Как и пациентов. Тут есть определенные проблемы», - считает президент Лиги пациентов.

Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса. Он рассказал, что может помочь в организации маршрутизации людей.

«Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.





