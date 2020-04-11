Пациенты и врачи раскритиковали меры по предотвращению пандемии коронавируса
Руководители «Лиги защиты врачей» и Лиги пациентов организацию работы больниц во время коронавируса.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил ситуацию по коронавирусу, сложившуюся в Москве, как тяжелую. Он отметил, что столичные больницы работают в напряженном режиме. «Больницы в Москве в условиях распространения коронавируса работают чрезвычайно напряженно, в героическом режиме», — заявил Песков эфире программы «Большая игра» на Первом канале.
Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» Семён Гальперин в эфире НСН заявил, что на врачей во время работы в условиях пандемии оказывается существенное давление.
«Мне сообщают коллеги, что в отдельных больницах руководство сотрудникам в приказном порядке заявляет, что все должны переходить на строгий режим работы, например, сутки через двое. В некоторых больницах несогласных сотрудников отправляли в отпуск или отпуск за свой счет. При этом мне трудно объяснить решение, почему власти не разделяют обычных больных или больных с пневмонией и с коронавирусом», - признался Гальперин.
Его поддержал президент «Лиги пациентов» Александр Саверский, который в эфире НСН раскритиковал организацию маршрутизации пациентов в заполненных московских больницах.
«Маршрутизация и способы лечения пациентов – именно это сейчас важно. Вчера стало известно, что тестирование дает ошибку – около 30 процентов. Фактически, от тестов отказались, перешли на компьютерную томографию, но получается, что все это время пациенты лежали в больницах вперемешку – с вирусом и без вируса. Именно в больницах мы получили массовое заражение. Именно там рост числа заболевших. Маршрутизация пациентов в больницах является одной из критически важных составляющих успеха в борьбе с пандемией», - считает эксперт.
Саверский также выразил готовность со стороны сообщества пациентов поддержать медиков. Он рассказал, что есть отдельные добровольческие группы, которые это успешно делают. Однако отметил, что поддержка врачей в большей степени зависит от решений властей.
«К сожалению, основные решения, должны быть приняты не пациентами, а властью. Например, вопрос костюмов для врачей, масок актуален. Все ждут, что государство вот-вот решит этот вопрос. А оно его не решает. Если мы сейчас объявим сбор, он даст результат, в лучшем случае, через месяц. А к этому моменту все основные потребности медиков должны быть закрыты. Как и пациентов. Тут есть определенные проблемы», - считает президент Лиги пациентов.
Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса. Он рассказал, что может помочь в организации маршрутизации людей.
«Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.
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