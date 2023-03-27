Патрушев: Россия извлекла уроки из распада СССР
Россия учла ошибки прошлого, и сегодня страна в состоянии обеспечить как внутреннюю стабильность, так и внешнюю, заявил в интервью «Российской газете» секретарь Совбеза России Николай Патрушев.
Он отметил, что конкретные меры по разрушению Советского Союза были утверждены еще в 1948 году директивой Совета национальной безопасности США NSC 20/1 «Задачи в отношении России». Тот документ носил военно-стратегический характер без ограничения времени действия, напомнил Патрушев.
Политик отметил, что Запад радовался распаду СССР, однако его эйфория длилась недолго, потому что Россия с«делала «работу над ошибками».
В том же интервью политик заявил, что Россия и Китай мешают мировому господству США.
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