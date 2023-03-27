Патрушев рассказал об уникальном оружии, способном уничтожить США
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил об уникальном оружии России, способном уничтожить любого противника, включая США, в случае появившейся угрозы.
Секретарь СБ также назвал опасной и недальновидной глупостью мнения политиков США о том, что Россия не сможет ответить на превентивный ядерный удар Запада.
Как отметил Патрушев, США рассчитывали на крах российской экономики и зарождение протестных настроений из-за санкций, однако сильно просчитались.
Ранее секретарь СБ заявлял, что НАТО является стороной украинского конфликта и не скрывает, что нацелена на поражение России и ее дальнейшее расчленение.
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