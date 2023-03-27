Патрушев заявил, что Россия и Китай мешают господству США в мире

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете» заявил, что с 1945 года источником любой эскалации напряженности в глобальном масштабе являются США.

Патрушев: Запад сеет ненависть к России

Он пояснил, что речь идёт о безудержном стремление американских властей сохранить за собой главенствующую роль в мире, а Россия и Китай, по мнению Вашингтона, им мешают.

По его словам, «самостоятельная политика укрепления многополярного мира», а также духовно-нравственное и военное превосходство России раздражает США.

«Китай же является основным экономическим конкурентом Штатов. Вслед за попытками подавить Россию Вашингтон возьмется за КНР», - заключил секретарь Совбеза.

Ранее Патрушев заявил, что США оказывают беспрецедентный натиск на российских партнёров во всём мире, вынуждая их разорвать любые отношения с Москвой, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Andry Markison
ТЕГИ:КитайРоссияСШАСовет Безопасности РФ Николай Патрушев

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