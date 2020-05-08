Патрули в День Победы, маски и перчатки: Москва продолжает самоизоляцию
На фоне «некрасивой» статистики по коронавирусу Москва и Московская область продлевают действие ограничений до лета.
Коронавирус нового типа продолжит активно распространяться в России до конца июня, а возможно, и после, заявила в эфире телеканала «Россия-24» главный внештатный инфекционист Минздрава Елена Малинникова. Статистика по числу заболевших за сутки в начале мая не даёт поводов для быстрого снятия режима самоизоляции, особенно в Москве. И хотя мэр столицы Сергей Собянин говорит, что рост новых подтверждённых случаев COVID-19 связан с охватом тестирования и не сопровождается увеличением числа госпитализированных, угроза пока сохраняется.
Объявленный президентом режим нерабочих дней заканчивается вместе с майскими праздниками, и решения о постепенном ослаблении карантина пока нет. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне призвал не торопить события: у главы государства ещё пять дней, чтобы принять соответствующее ситуации решение.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН выступил против возможного усиления карантина, заявив, что коронавирус уже «выдыхается», да и об экономике забывать нельзя. По его мнению, самоизоляция вредна для психического состояния закрытых в четырёх стенах людей.
Власти Москвы и Московской области, между тем, уже продлили режим самоизоляции до 31 мая. Мэр столицы Сергей Собянин назвал это решение «первым этапом ослабления ограничений». К нормальной жизни с соблюдением предписанных Роспотребназором норм в городе пока возвращаются только строители и промышленность. В этих сферах трудоустроено много мигрантов, поэтому возобновление строительных работ — это ещё и мера профилактики роста преступности, объяснил градоначальник. Кафе, рестораны, кинотеатры и прочие предприятия сферы услуг должны открыться в последнюю очередь, так как могут создать риск дальнейшего распространения инфекции, подчеркнул Собянин.
Горожане продолжат сидеть по домам до лета. Даже 9 мая не станет исключением: москвичам рекомендовано не смотреть салют с улицы. По данным источника ТАСС, в День Победы парки, берега водоёмов и смотровые площадки будут патрулировать Росгвардия и полиция.
Начиная с 12 мая в городе вводится масочно-перчаточный режим. Эти атрибуты «антикоронасирусного режима» станут обязательными при поездках в общественном транспорте, такси, в магазинах и торговых центрах, написал Собянин в своём блоге. Уже известно, что за нарушение предусмотрены штрафы.
Режим пропусков для поездок в столице также сохранится до 31 мая.
Привыкающим к жизни в режиме ограничений россиянам советуют быть готовыми к проверкам со стороны сотрудников полиции и Росгвардии, пишет ТАСС. Так, Судебно-экспертная палата (СЭП) России рекомендует тем, кто выходит из дома не по месту постоянной регистрации, носить с собой договор купли-продажи или найма недвижимости.
В то же время в ряде российских регионов некоторые послабления ожидаются уже в мае — например, в Хабаровском крае, Новгородской области, пишут местные СМИ. Общие рекомендации по снятию ограничений дал Роспотребнадзор, и теперь регионы будут принимать решения, учитывая эпидемическую остановку «на местах».
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