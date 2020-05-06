Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой

«Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией. Но, тем не менее, опираться на международный опыт мы должны и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространённости инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации», - сказал депутат.

Он также не согласился с идеей ужесточения карантина, заявив, что коронавирус уже «выдыхается».

«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», - добавил Геннадий Онищенко.

Тем временем в Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники. За первые четыре дня майских праздников в столице было составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Такую цифру озвучил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были обнаружены на территориях лесопарков и других зеленых зон.

