Онищенко: Коронавирус «выдыхается», надо заниматься экономикой
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в эфире НСН отметил важность использования международного опыта в борьбе с эпидемией.
Учёные из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов и Анатолий Суслов рассказали НСН, стоит ли продлевать карантин в России после майских праздников.
Феликс Ершов заявил, что удержать россиян на самоизоляции становится всё сложнее, но выходить из ограничений 12 мая сразу всей страной не стоит — нужно начинать с Москвы. Он также отметил, что в качестве примера в борьбе с коронавирусом в России стоит брать именно столицу. В свою очередь Анатолий Суслов высказал мнение, что при отсутствии эффективного лекарства от коронавируса должны сохраняться жёсткие ограничения.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН сообщил, что хоть Россия и имеет собственный уникальный путь развития эпидемии, но в борьбе с ней не стоит пренебрегать и международным опытом.
«Безусловно, Россия имеет свой путь развития с эпидемией. Но, тем не менее, опираться на международный опыт мы должны и мы это делаем. Мы всегда изучаем международную ситуацию и экстраполируем её на наши реалии, но не копируем. Потому что коронавирус делает поправки на наши региональные особенности и, как показывает статистика, у нас сегодня везде разные уровни распространённости инфекции. Соответственно, мероприятия должны проводиться в каждом регионе в своей интерпретации», - сказал депутат.
Он также не согласился с идеей ужесточения карантина, заявив, что коронавирус уже «выдыхается».
«Даже в условиях карантина экономика должна работать и люди должны работать. Тем более, что вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса уже взяли под контроль и новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля мы не видим», - добавил Геннадий Онищенко.
Тем временем в Москве подсчитали число нарушителей самоизоляции в майские праздники. За первые четыре дня майских праздников в столице было составлено около 6 тысяч протоколов за нарушение самоизоляции. Такую цифру озвучил начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков. По его словам, нарушители были обнаружены на территориях лесопарков и других зеленых зон.
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