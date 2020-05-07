Московский режим самоизоляции продлён до лета. Но с послаблениями

С 12 мая вернуться к работе имеют право представители строительной и промышленной сфер. При этом работа предприятий и стройплощадок должна быть организована в соответствии с жесткими требованиями санитарно-эпидемиологического режима. Тем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему оставаться дома.

С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы вводится масочный и перчаточный режим. В свою очередь, сеть продаж масок и перчаток будет расширена. Помимо аптек и магазинов их можно будет приобрести на станциях Московского метрополитена.

Режим самоизоляции для остальных граждан продлен до 31 мая. Ограничения также продолжают действовать для предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей.

Не позднее 15 мая учителя должны выставить годовые оценки школьникам. С 18 до 31 мая для школьников 1-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет проводиться в режиме свободного посещения. Домашних заданий и оценок не будет. Учащиеся 9-х и 11-х классов продолжают дистанционное обучение до 31 мая. О формате и сроках проведения экзаменов будет объявлено дополнительно.

Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая. Сотрудники, которые возвращаются на работу с 12 мая, должны заблаговременно оформить пропуска, привязав к ним номера машин, карт «Тройка», «Стрелка» и социальных карт.

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал граждан соблюдать требования самоизоляции. Он отметил, что чем успешнее будет реализован первый этап смягчения ограничений, тем скорее власти перейдут ко второму и последующим этапам по выходу из режима самоизоляции.

