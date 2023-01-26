Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил увеличить время декретного отпуска

«Считаю, что справедливым было бы включение в трудовой стаж периода ухода для одного из родителей за тремя и более детьми, в том числе детей, над которыми установлена опека и попечительство, до достижения младшим возраста 18 лет», - отметил патриарх.

Он подчеркнул, что важно распространить эту меру поддержки и на одного из родителей, который ухаживает за детьми-инвалидами.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина в пресс-центре НСН, рассказала, что закон о господдержке многодетных семей уже более двух десятков лет «завис» в Госдуме.

