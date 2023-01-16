«Нечем кормить детей»: Депутат Лантратова сообщила о попытках обналичить маткапитал

Не все семьи могут использовать материнский капитал на покупку квартиры, а рост цен на электроэнергию сильнее всего ударил именно по многодетным и одиноким родителям, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН. Накануне она обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ.

«Инициатива сложилась из запросов, которые ко мне приходят. Я вижу огромную проблему, деньги обесцениваются, когда лежат на счете, не у всех есть возможность приобрести жилье. Некоторые люди живут бедно, им бывает нечем детей кормить. Сейчас такое резкое повышение оплаты ЖКХ, предельный рост составляет 9%. Сильнее всего повышение ударяет по самым уязвимым слоям населения – пенсионеры, инвалиды, одинокие родители, многодетные семьи. Если много детей, сложно потянуть оплату ЖКХ. Люди могли бы потратить сэкономленные деньги на детей, на одежду, на игрушки, на памперсы», - рассказала Лантратова.

По ее словам, семьи в тяжелых ситуациях иногда вынуждены рассматривать преступные схемы, что говорит о серьезной нехватке средств.