«Нечем кормить детей»: Депутат Лантратова сообщила о попытках обналичить маткапитал
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению в эфире НСН призвала разрешить использовать маткапитал на оплату услуг ЖКХ из-за роста цен.
Не все семьи могут использовать материнский капитал на покупку квартиры, а рост цен на электроэнергию сильнее всего ударил именно по многодетным и одиноким родителям, заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с НСН. Накануне она обратилась к вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой с предложением разрешить использовать материнский капитал для оплаты услуг ЖКХ.
«Инициатива сложилась из запросов, которые ко мне приходят. Я вижу огромную проблему, деньги обесцениваются, когда лежат на счете, не у всех есть возможность приобрести жилье. Некоторые люди живут бедно, им бывает нечем детей кормить. Сейчас такое резкое повышение оплаты ЖКХ, предельный рост составляет 9%. Сильнее всего повышение ударяет по самым уязвимым слоям населения – пенсионеры, инвалиды, одинокие родители, многодетные семьи. Если много детей, сложно потянуть оплату ЖКХ. Люди могли бы потратить сэкономленные деньги на детей, на одежду, на игрушки, на памперсы», - рассказала Лантратова.
По ее словам, семьи в тяжелых ситуациях иногда вынуждены рассматривать преступные схемы, что говорит о серьезной нехватке средств.
«Ко мне приходят люди, которые уже готовы идти на разные схемы, начинают пытаться обналичить деньги материнского капитала, а это уголовное преступление. Начинаешь понимать, что проблема существует. Некоторым семьям очень сложно. Наша фракция регулярно поднимает вопрос тарифов ЖКХ, эту историю надо отработать. Но в данном случае надо поддержать семьи. По имеющимся у меня данным, некоторые семьи тратят на оплату жилищно-коммунальных платежей около 100 000 рублей в год», - добавил собеседница НСН.
Программа маткапитала оказала заметное влияние на рождаемость, но можно повысить её эффективность, выделив больше денег, заявил независимый демограф Алексей Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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