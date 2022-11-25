«Зависло на 20 лет»: Останина о господдержке многодетных семей

«Закон о господдержке многодетных семей уже более двух десятков лет завис у нас в Госдуме. А после 2005 года вообще вся семейная политика была отнесена к полномочиям регионов и муниципалитетов. В разных регионах разное понятие многодетной семьи. А мы что не единое государство? Многодетные семьи сплотились в защиту самих себя и прав тех детей, которые в этих семьях воспитываются. Очень надеюсь, что 2023 год станет годом принятия закона о господдержке многодетной семьи», - сказала Останина.

Ранее Нина Останина в пресс-центре НСН отмечала, что единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка не является универсальным из-за норм Минтруда.

