Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убеждён, что внешние враги русских и украинцев сеют вражду между братскими народами и пытаются им внушить, что они должны воевать друг с другом. По мнению предстоятеля, политические силы на Украине используют эту идею и пытаются выстраивать отношения с Россией, исходя из этого посыла.

«Мы сожалеем и оплакиваем тот факт, что на близкой, родной нам украинской земле возникли политические силы, которые, используя эту идею врага применительно к русскому народу, выстраивают сегодня и политику в отношении России. И мы знаем, к каким скорбям уже привела эта политика и на многострадальной земле Донбасса, а теперь и в более широком масштабе», - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

По мнению главы РПЦ, разжигатели межнациональной розни ставят перед собой цель нанести таким образом удар по современной и крепкой России. Как передаёт ТАСС, патриарх уверен в том, что тема, связанная с российско-украинскими отношениями, стала частью глобальной геополитики.

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«И одной из целей этой геополитики является ослабление России, которая стала сильной, реально могучей страной. Но как же гадко и подло для осуществления этих геополитических целей использовать братский народ! Как ужасно натравливать этот народ на своих братьев, как ужасно вооружать его для того, чтобы он вступил в борьбу со своими единокровными и единоверными братьями», - переживает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Как заключил глава РПЦ, на Украину обрушилась массовая негативная пропаганда, а те кто нагнетает обстановку – враги и России, и Украины, которые против нашего единства и общих духовных корней.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к священнослужителям и пастве, призвав избежать жертв среди мирного населения и помогать пострадавшим в ходе специальной военной операцией на Украине.

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ФОТО: Патриархия/свящ. Игорь Палкин
ТЕГИ:УкраинаПатриарх Кирилл
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