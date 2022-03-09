Патриарх Кирилл назвал виновных в украинском конфликте

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл убеждён, что внешние враги русских и украинцев сеют вражду между братскими народами и пытаются им внушить, что они должны воевать друг с другом. По мнению предстоятеля, политические силы на Украине используют эту идею и пытаются выстраивать отношения с Россией, исходя из этого посыла.

«Мы сожалеем и оплакиваем тот факт, что на близкой, родной нам украинской земле возникли политические силы, которые, используя эту идею врага применительно к русскому народу, выстраивают сегодня и политику в отношении России. И мы знаем, к каким скорбям уже привела эта политика и на многострадальной земле Донбасса, а теперь и в более широком масштабе», - сказал патриарх после литургии в храме Христа Спасителя.

По мнению главы РПЦ, разжигатели межнациональной розни ставят перед собой цель нанести таким образом удар по современной и крепкой России. Как передаёт ТАСС, патриарх уверен в том, что тема, связанная с российско-украинскими отношениями, стала частью глобальной геополитики.