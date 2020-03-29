Патриарх Кирилл рекомендовал прихожанам воздержаться от посещения храмов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с призывом воздержаться от посещения церковных служб в храмах во время распространения коронавируса. Глава РПЦ призвал к этому верующих во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.

«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», - цитирует патриарха РИА Новости.