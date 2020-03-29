Патриарх Кирилл рекомендовал прихожанам воздержаться от посещения храмов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к прихожанам с призывом воздержаться от посещения церковных служб в храмах во время распространения коронавируса. Глава РПЦ призвал к этому верующих во время проповеди после Божественной литургии в храме Христа Спасителя.
«Воздержитесь от посещения храмов. Я бы никогда этого не сказал, если бы не удивительный, святой пример преподобной Марии Египетской», - цитирует патриарха РИА Новости.
Также глава РПЦ напомнил канонический пример служения.
«Пример Марии Египетской свидетельствует о том, что и без посещения храма можно спастись», - заявил патриарх Кирилл.
Ранее НСН цитировала мэра столицы Сергея Собянина, который призвал москвичей соблюдать безопасную дистанцию друг другом от 1,5 до 2 метров.
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