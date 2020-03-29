Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о действии дополнительных мер по борьбе с распространением коронавируса в первых день объявленных в стране каникул. Так, в Москве закрыты 14,9 тыс. предприятий общественного питания и более 40 тыс. магазинов. Проверяющие обнаружили несколько сотен точек, которые работали, ссылаясь на то, что не попадают под запрет, написал об этом в блоге на своем персональном сайте глава столицы.
Сергей Собянин напомнил о необходимой безопасной дистанции между людьми в период пандемии.
«В любом общественном месте мы должны вести себя, как в очереди у банкомата, где считается неприличным подходить слишком близко и заглядывать соседу через плечо. Безопасная дистанция – 1,5-2 м друг от друга. И, конечно, самое важное сейчас – соблюдение домашнего режима пожилыми людьми. По данным геотаргетинга мобильных телефонов, две трети пожилых абонентов (65+) ведут себя ответственно и не выходят из дома. Но около 20% москвичей в возрасте 65+ совершили большие поездки. Дорогие мои, вы – в группе риска и своими поездками создаете огромную опасность, прежде всего, для самих себя», - подчеркнул Сергей Собянин.
По данным мэра, большинство жителей столицы предпочитают проводить время дома. Сократилось количество посетителей парков и пассажиров метрополитена.
«Стремительное сокращение объемов перевозок в московском транспорте говорит само за себя. По сравнению с «обычной» субботой количество пассажиров метро сократилось в три раза, наземного транспорта – вдвое», - заявил мэр.
Собянин поблагодарил москвичей за дисциплинированность. Он также призвал руководство магазинов и аптек выполнить разметку для соблюдения дистанции между людьми в очередях.
«Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию. От выполнения этих простых правил сегодня зависит здоровье, а может и жизнь ваша и ваших близких», - заявил мэр.
Ранее художественный руководитель московского театра «Модерн», режиссер Юрий Грымов в интервью НСН заявил о готовности известных артистов и режиссеров стать волонтерами во время распространения коронавируса. Он рассказал, как именно сам готов помочь руководству аэропортов улучшить работу с пассажирами в период пандемии коронавируса.
«Когда прилетевшие люди находятся в общей куче без всякой дистанции, без всяких коридоров – это (оставаться в безопасности в период пандемии – примю НСН) невозможно. Увидев своими глазами, как это все происходит, я готов предложить свои услуги в качестве волонтера для организации всех процессов с пассажирами в аэропортах. Наверно, есть скептики, которые скажут: «Что это такое, режиссер, худрук театра, почему он лучше знает?» Отвечаю. Любой кинопроцесс, театральный процесс связан с движением огромной массы людей. Поэтому я знаю, как делаются эти коридоры, как расставляются люди, какой есть ритм движения», - заявил собеседник НСН.
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