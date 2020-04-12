Патриарх Кирилл рассказал, как коронавирус повлияет на человечество
По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилл, коронавирус призван изменить идеалы потребительского общества. Об этом он сказал после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья, сообщает «Интерфакс».
«Все развитие человеческой цивилизации, особенно в последнее десятилетие, направлено на безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше. Настолько переориентировало сознание людей, что в центре жизни стало именно это стремление иметь больше, а все великие идеалы, возвышенные и прекрасные, в том числе и самый прекрасный идеал - вера в Бога, для многих ушли на периферию жизни», - считает патриарх Кирилл.
По словам главы РПЦ, пандемия коронавируса должна помочь людям переосмыслить свое предназначение, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя».
При этом патриарх убежден, что «если, проходя через эти скорби, изменимся, разрушим предрассудки богатого потребительского общества, уповающего на силу разума и силу денег, но полностью исключающего силу Божью, если выйдем из тяготения этих страстей, то тогда во благо будет и то, что с нами происходит».
Ранее РПЦ порекомендовала верующим провести дома Страстную неделю и Пасху. Протоирей Дмитрий Смирнов в эфире НСН призвал перенести поход на кладбище до лучших времен.
«У Церкви нет никаких рычагов, церковь может только призывать. Я думаю, что посещение кладбища не есть что-то криминальное. Могилы там находятся друг от друга на расстоянии. Там только во время похорон толпы народу. Когда хоронят какого-то очень важного человека. А так обычно два человека, члены семьи. Пришли помолились, прибрали могилку, да и пошли. Но это можно всегда отложить. Все-таки серьезная вещь эта эпидемия. Лучше перенести свой поход на кладбище, туда можно сходить абсолютно в любой день», - добавил он.
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