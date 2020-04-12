Патриарх Кирилл рассказал, как коронавирус повлияет на человечество

По мнению патриарха Московского и всея Руси Кирилл, коронавирус призван изменить идеалы потребительского общества. Об этом он сказал после службы в храме Христа Спасителя по случаю Вербного воскресенья, сообщает «Интерфакс».

«Все развитие человеческой цивилизации, особенно в последнее десятилетие, направлено на безудержное стремление иметь больше, потреблять больше, желать больше. Настолько переориентировало сознание людей, что в центре жизни стало именно это стремление иметь больше, а все великие идеалы, возвышенные и прекрасные, в том числе и самый прекрасный идеал - вера в Бога, для многих ушли на периферию жизни», - считает патриарх Кирилл.

По словам главы РПЦ, пандемия коронавируса должна помочь людям переосмыслить свое предназначение, «потому что трагическое завышение человеческих возможностей, подкрепляемое несомненными достижениями в науке и технике, многих лишили критического взгляда на самих себя».