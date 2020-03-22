Патриарх Кирилл призвал верующих призвал верующих помогать ближним во время пандемии

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих россиян оказывать посильную помощь всем, кто в этом нуждается, в период распространения коронавируса COVID-19. Предстоятель РПЦ напомнил при этом о необходимости соблюдения рекомендаций врачей и правил гигиены. Проповедь патриарха прозвучала во время божественной литургии в Соборном храме святого благоверного князя Игоря Черниговского в Москве, сообщает ТАСС.

«Несмотря на эту инфекцию, которая как бы провоцирует отчуждение одного человека от другого, сохраняя все предписания, чтобы не быть разносчиками этой инфекции, мы не должны забывать наших ближних, в меру сил и возможностей оказывать им помощь. Сегодня в этом особенно нуждаются люди пожилые, одинокие, лишенные иногда возможности даже за продуктами сходить. Оберегая себя и ближних от распространения инфекции, ни в коем случае не становясь источниками распространения, мы должны помнить, что никто не отменял совершения добрых дел», - отметил глава РПЦ.

Он также заявил, что распространение коронавируса поможет людям осознать кризис цивилизации, основанной на самоуверенности и гордыне.

«Господь призывает нашу самоуверенную технологическую цивилизацию, которая полагает, что ей все доступно и возможно, оценить свои возможности (...). Чтобы мы, не теряя духовного оптимизма, понимали, что надо всем бог», — цитирует архипастыря Lenta.ru.





Стало известно также, что патриарх утвердил тексты новых молитв, созданных в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции («вредоносного поветрия»). При этом в них отсутствует упоминание непосредственно коронавируса, отмечает издание.

Как НСН писала, в России стала активно формироваться культура добрых дел. В рамках акции #МыВместе 21 марта начал действовать агрегатор для граждан и организаций, которые хотят помочь другим, которым требуется помочь во время пандемии коронавируса. На сайте мывместе2020.рф можно пройти регистрацию и предложить свою помощь нуждающимся в качестве волонтера (кнопка «Стать волонтером»).

Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН заявил, что в связи с намерением изменить условия карантина в России, речь может идти об «адекватных» мерах правительства против распространения коронавирусной инфекции нового типа COVID-19. Он также напомнил о необходимости учитывать экономические последствия вводимых ограничений.

