Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перепутал отчество президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» он назвал Путина Владимиром Васильевичем, однако быстро исправился и произнёс правильное отчество главы государства - Владимирович.
Российский лидер улыбнулся, но комментировать оговорку патриарха не стал.
Ранее на переговорах в Кремле президент Франции Эммануэль Макрон называл Владимира Путина без отчества, а российский лидер в приветственном слове назвал гостя «дорогой Эммануэль».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru