Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл перепутал отчество президента России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» он назвал Путина Владимиром Васильевичем, однако быстро исправился и произнёс правильное отчество главы государства - Владимирович.

Российский лидер улыбнулся, но комментировать оговорку патриарха не стал.

Ранее на переговорах в Кремле президент Франции Эммануэль Макрон называл Владимира Путина без отчества, а российский лидер в приветственном слове назвал гостя «дорогой Эммануэль».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дружинин
ТЕГИ:Президент РФВладимир ПутинПатриарх Кирилл

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