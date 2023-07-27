Патриарх Кирилл назвал Путина Владимиром Васильевичем

Во время своего выступления на форуме «Россия - Африка» он назвал Путина Владимиром Васильевичем, однако быстро исправился и произнёс правильное отчество главы государства - Владимирович.

Российский лидер улыбнулся, но комментировать оговорку патриарха не стал.

Ранее на переговорах в Кремле президент Франции Эммануэль Макрон называл Владимира Путина без отчества, а российский лидер в приветственном слове назвал гостя «дорогой Эммануэль».

