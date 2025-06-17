СМИ: Стармер намерен объявить о новых антироссийских санкциях

Глава правительства Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых санкций в отношении Москвы, сообщает Sky News.

СМИ: Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение

Он также планирует призвать союзников усилить экономическое давление на Россию. Давление будет усиливаться до тех пор, пока РФ не будет готова к безоговорочному прекращению огня на Украине.

Британское правительство рассчитывает, что союзники последуют примеру и тоже объявят о мерах против Москвы.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Санкции Против РоссииВеликобритания

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