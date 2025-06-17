СМИ: Стармер намерен объявить о новых антироссийских санкциях
Глава правительства Великобритании Кир Стармер планирует объявить о введении новых санкций в отношении Москвы, сообщает Sky News.
Он также планирует призвать союзников усилить экономическое давление на Россию. Давление будет усиливаться до тех пор, пока РФ не будет готова к безоговорочному прекращению огня на Украине.
Британское правительство рассчитывает, что союзники последуют примеру и тоже объявят о мерах против Москвы.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп выжидает с введением санкций против Москвы в надежде на соглашение, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над Россией сбили 198 украинских беспилотников
- Трамп назвал журналиста Карлсона «чокнутым»
- Министр армии США заявил о разговоре с солдатом на Луне
- СМИ: Стармер намерен объявить о новых антироссийских санкциях
- СМИ: Трамп призвал к эвакуации из Тегерана с целью возобновления переговоров
- В Сенате США призвали запретить Трампу военные действия против Ирана
- В Австрии потребовали разъяснений по визиту Зеленского в Вену
- Трамп заявил, что вводимые санкции обходятся США в миллиарды долларов
- В аэропорту Киева прозвучали мощные взрывы
- Стало известно о возвращении Трампа с саммита G7 из-за событий на Ближнем Востоке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru